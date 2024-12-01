01.12.2024, 14:15
Потрясающе! Смотрите, какую необычную елку установили в порту Виртсу
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В этом году в порту Вирту всех гостей встречает необычная рождественская елка, сооруженная из старых дорожных знаков.
"Ветви сделаны из фрагментов шлагбаума, вышедших из употребления, а верхушку дерева украшают треугольные дорожные знаки“, — рассказывают в социальных сетях группы Saarte Liinid.
Необычное рождественское дерево было сооружено по инициативе капитана порта Виртсу Вильяра Вийла.
Торжественное зажжение свечей на елке пройдет сегодня,1 декабря, в 18:00.
"Наша елочка напоминает о важности безопасного вождения и о том, что всем нужно быть осторожными на дорогах. Надеюсь, после Рождества и Нового года эту елочку можно будет увидеть в музее шоссейных дорог“, — отмечают в Saarte Liinid.