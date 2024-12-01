ВИДЕО | В Ляэне-Таллиннской центральной больнице чуть не умер Дед Мороз. Доктор Попов его оживил

Что если вдруг Деду Морозу стало плохо? Например, внезапно остановилось его сказочное сердце? Ему на помощь приходит волшебная бригада медиков во главе с доктором Аркадием Поповым. Реанимационные действия, запуск сердца - и Дед Мороз начинает дышать. Рождество спасено, праздники обязательно наступят.

Ляэне-Таллиннская центральная больница напоминает, что в случае внезапной остановки сердца человека еще можно вернуть к жизни, но во время ожидания прибытия скорой помощи теряются драгоценные минуты, из-за чего последующая реанимация может оказаться уже неэффективной. Поэтому все зависит от быстрых и умелых действий присутствующего рядом человека или даже случайного прохожего. Не проходите мимо - ваши руки могут спасти жизнь!