Дольф Лундгрен победил рак после девяти лет лечения

67-летний актер опубликовал видео, в котором поделился новостями о своем здоровье, лежа на больничной койке. Он прошел абляцию легких — минимально инвазивную процедуру, при которой используется энергия тепла или холода для уничтожения раковых клеток без хирургического вмешательства. „Я нахожусь в больнице Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и готов избавиться от последней опухоли, — сказал артист. - Поскольку в моем теле больше нет раковых клеток, я верю, что полностью избавлюсь от рака, и с нетерпением жду этой процедуры. Наконец-то я свободен от рака, благодарен и рад светлому будущему. Спасибо за вашу поддержку“.

После того, как в 2015 году у актера диагностировали рак почки, он держал эту информацию в секрете в течение восьми лет, пока проходил лечение и одновременно снимался в кино. Однако в 2021 году, когда в его печени была обнаружена опухоль, Лундгрен рассказал Entertainment Tonight , что его врач начал давать серьезные рекомендации. „Он говорил что-то вроде: „Вам, вероятно, следует сделать перерыв и проводить больше времени со своей семьей“. Поэтому я спросил: „Как вы думаете, сколько мне осталось?“ Кажется, он сказал два или три года, но по тону его голоса было очевидно, что меньше“, - рассказал звезда боевиков.

В октябре 2023 года Дольф Лундгрен уже был более оптимистичен, заявив, что рак „его больше не касается“. „У меня нет никаких побочных эффектов. Каждый день для меня — благословение, и мне это очень нравится, я чувствую себя очень хорошо“, — поделился актер.

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