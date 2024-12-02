В год клиенты популярной эстонской сети автозаправок съедают более миллиона сосисок для хот-догов

„Хотя меню автозаправок Olerex за эти годы значительно расширилось, хот-доги остаются излюбленным блюдом клиентов всех возрастов, – отметила исполнительный директор Olerex Пирет Миллер. – Чтобы поддержать местный бизнес и сделать питание наших клиентов более здоровым, мы решили заменить все сосиски иностранного производства на местные. Они приготовлены из местного сырья и содержат значительно больше мяса по сравнению с теми, что были в продаже ранее“.

По ее словам, меню на станциях обслуживания Olerex постоянно обновляется, чтобы соответствовать меняющимся вкусовым предпочтениям клиентов и современным кулинарным тенденциям. Тем не менее, хот-доги неизменно остаются наиболее популярным блюдом на заправках.

„В прошлом году на 86 станциях полного обслуживания Olerex было продано 1 061 754 сосиски для хот-догов“, - рассказала Миллер. Самым популярными оказались сосиски кабанос, объем продаж которых превысил 400 000 штук. Больше всего кабаносы едят в Западной и Восточной Эстонии, где одна станция продает более 6000 таких сосисок в год.

С ноября все продаваемые в сети Olerex сосиски изготовлены из местного сырья. Помимо сосисок франкфуртер и кабанос, а также сосисок с сыром, в меню появились новые вкусы – шашлычные сосиски и сосиски-чоризо. Чтобы побудить клиентов попробовать новые варианты, до конца ноября Olerex предоставляет каждому клиенту ваучер на бесплатный хот-дог.

„Кафе на станциях обслуживания – это уже не просто место остановки путешественников. Все чаще здесь обедают школьники и сотрудники близлежащих предприятий. Поэтому важно, чтобы меню было разнообразным и полезным. Ранее мы гордились тем, что являемся единственной сетью автозаправок, предлагающей своим клиентам кебаб из филе, а теперь и сосиски для хот-догов у нас также отличаются высочайшим качеством“, - добавила Миллер.

Основанная на эстонском капитале компания Olerex была учреждена в 1994 году. Сегодня сеть предприятия включает более 100 станций полного обслуживания и экспресс-заправок по всей Эстонии, где работает около 800 человек. Olerex – компания с многолетней историей, которая считает чрезвычайно важным устойчивое управление, внедрение возобновляемых источников энергии и замедление климатических изменений.

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