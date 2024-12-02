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02.12.2024, 10:11

Снуп Догг восхитился работой эстонского татуировщика. „Я была очень удивлена, что он обратил на нас внимание“

 
Snoop Dogg
Snoop Dogg
ФОТО: Henning Kaiser | Scanpix

Одному из клиентов таллиннской тату-студии Malm сделали настолько необычную татуировку с изображением мировой легенды рэпа, что на это обратил внимание даже сам Снуп Догга. Автор тату Кятлин Мальм рассказала, как удалось добиться похвалы всемирно известного музыканта.

Рэпер Снуп Догг поделился в своих социальных сетях фотографией с татуировкой, сделанной в тату-студии Malm в Таллинне. На татуировке изображены он сам, Method Man, Biggie и Tupac. Это настоящее произведение искусства, сделали его владельцы студии Malm эстонка Кятлин Мальм из Эстонии и финн Торстен Мальм. Студия работает уже пять лет, а Кятлин и Торстен работают татуировщиками около десяти лет.

„Муж сказал, что первым фотографией татуировки на ноге поделился Method Man, а потом сразу же Снуп Догг“, — вспоминает Кятлин. „Мы очень рады. Я была приятно удивлена, что такое вообще с нами произошло. На самом деле мы сделали эту ногу три года назад“, — говорит он.

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