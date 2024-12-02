Снуп Догг восхитился работой эстонского татуировщика. „Я была очень удивлена, что он обратил на нас внимание“

Рэпер Снуп Догг поделился в своих социальных сетях фотографией с татуировкой, сделанной в тату-студии Malm в Таллинне. На татуировке изображены он сам, Method Man, Biggie и Tupac. Это настоящее произведение искусства, сделали его владельцы студии Malm эстонка Кятлин Мальм из Эстонии и финн Торстен Мальм. Студия работает уже пять лет, а Кятлин и Торстен работают татуировщиками около десяти лет.

„Муж сказал, что первым фотографией татуировки на ноге поделился Method Man, а потом сразу же Снуп Догг“, — вспоминает Кятлин. „Мы очень рады. Я была приятно удивлена, что такое вообще с нами произошло. На самом деле мы сделали эту ногу три года назад“, — говорит он.