02.12.2024, 10:11
Снуп Догг восхитился работой эстонского татуировщика. „Я была очень удивлена, что он обратил на нас внимание“
ФОТО: | Scanpix
Одному из клиентов таллиннской тату-студии Malm сделали настолько необычную татуировку с изображением мировой легенды рэпа, что на это обратил внимание даже сам Снуп Догга. Автор тату Кятлин Мальм рассказала, как удалось добиться похвалы всемирно известного музыканта.
Рэпер Снуп Догг поделился в своих социальных сетях фотографией с татуировкой, сделанной в тату-студии Malm в Таллинне. На татуировке изображены он сам, Method Man, Biggie и Tupac. Это настоящее произведение искусства, сделали его владельцы студии Malm эстонка Кятлин Мальм из Эстонии и финн Торстен Мальм. Студия работает уже пять лет, а Кятлин и Торстен работают татуировщиками около десяти лет.
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