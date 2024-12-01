Познавательный центр "Энергия“ побуждает задавать неудобные вопросы

Интерактивная интерпретация Ааре Баумера посредством технических решений знакомит зрителей с электроникой, механикой, робототехникой, эстетикой и биологией. Все экспонаты выставки дарят радость открытий с помощью осязания и исследования. Светодиодные лампы, лазеры, оптоволокно и УФ-свет показывают, как работают различные технические решения и как они меняют мир вокруг нас.

„Выставка дает пищу для размышлений о том, кто мы, откуда и куда идем. Некоторые считают, что долг человека — ускорить естественное движение Вселенной к еще большему беспорядку и хаосу. В этом случае нам следует ускорить создание мусора, чтобы Вселенная могла выполнять свою работу быстрее. Поскольку мы не сформулировали смысл жизни и то, для чего существуем, парадоксы повседневной жизни остаются неразрешенными“, — считает Баумер.

Авторы выставки выстроили универсальный подход к сходству процессов старения живой природы и технического оборудования. Как и живая природа, техническое оборудование тоже имеет свой жизненный цикл: рождение, жизнь и смерть. При создании устройства важно спланировать срок его полезного использования таким образом, чтобы он продлился до момента морального устаревания устройства.

„Ресурсы Земли истощаются с угрожающей скоростью. Хотя мы много говорим о переработке отходов, на самом деле мы мало для этого делаем. При этом, каждая новая вещь, которую мы покупаем и не используем до конца, требует огромного количества энергии и материалов“.

„Открытие выставки произошло в подходящее время, когда проводятся многочисленные кампании по стимулированию потребления. Но нужна ли нам пятая пара ботинок или новая версия гаджета, если работает тот, что у нас уже есть? Это неудобные вопросы, которые требуют изменений как в образе мышления, так и в устройстве жизни“, — задается вопросом исполнительный директор познавательного центра „Энергия“ Дарья Саар.

Новая экспозиция создана в сотрудничестве художниц Мари Пеэтрис и Эвелин Дурейко и признанного популяризатора эстонской науки Ааре Баумера. Выставка демонстрирует вторичное использование и интерпретацию структуры, оставшейся от разложения живой природы с помощью технологий, и заставляет задуматься о возрастающей возможности и важности вторичного использования в мире технологий.

Панельная дискуссия, состоявшаяся на открытии выставки „Круговорот жизни и смерти“, была посвящена истощению природных ресурсов и растущей необходимости вторичной переработки материалов.

Принимавшая участие в дискуссии проректор „Зеленого поворота“ Таллиннского технического университета Хелен Соовяли-Сеппинг отметила, что никогда на нашей планете не было такого количества людей, как сейчас. „Население растет, климат теплеет, а ресурсы для удовлетворения потребностей людей иссякают. Важно подумать о том, сколько вещей нам действительно нужно, и использовать то, что мы сможем использовать дольше“.

По словам эксперта по экономике замкнутого цикла Таллиннского центра стратегического управления Катарины Папп, годами говорилось, мол, потребляй, сколько хочешь, главное - выбрасывать это в правильный мусорный бак.

„Но на самом деле это работа с последствиями. Ключевым моментом является то, что нам необходимо значительно сократить потребление. Было бы гораздо проще, если бы не было так много отходов“.

„Хорошо, что мы хотим изменить мир, но проблема в том, что мы занимаемся замещающей деятельностью – выбираем, например, в какой контейнер для мусора бросить вишневую косточку. Это не имеет значения с точки зрения защиты окружающей среды“, - заявил Арви Хамбург, председатель Энергетического совета Эстонской академии наук.

„Люди не хотят идти на компромисс в отношении своего уровня жизни. Поэтому нам необходимо иметь возможность создавать большую ценность из существующих ресурсов, включая перерабатываемые материалы. С помощью технологий у нас есть возможности для этого, но нам не хватает навыков для их развития“.

Об авторах выставки:

KereKere - ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ГОЛОВЫ! - художники-любители Мари Петрис и Эвелин Дурейко, которые восхваляют черепа животных, даруя им новую жизнь. Восхваление черепов — это древняя дань уважения как диким, так и домашним животным, у которых все, кроме головы, использовалось в пищу, одежду и на лекарства, но сегодня эта традиция забыта, и KereKere возрождает его в своем собственном художественном переложении.

Ааре Баумер — эстонский изобретатель, популяризатор науки и неформального образования. Баумер — создатель научно-популярных выставок и разработчик технических решений для экспонатов. Созданные им экспонаты можно найти в музеях и познавательных центрах по всей Эстонии.

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