Бывший министр иностранных дел Эстонии ушла с середины спектакля про Партию реформ: местами мне было очень неприятно

"Я ушла прежде всего по той причине, что местами мне было неприятно, например то, что говорилось про Ханно Певкура. Роль Андруса Ансипа была неадекватной как по содержанию, так и по форме“, - сказала позже Кристийна.

„Начало спектакля было захватывающим и интересным, — говорит Кристина, — но, к сожалению, временами действие начинало затягиваться. Поскольку спектакль был без антракта, это, наверное, вопрос к самим организаторам, чтобы зрители могли немного размять ноги во время антракта, да и у кейтеринга тоже наверняка было бы лучшее настроение“.

Спектакль „В надежных руках. Месса от Партии реформ“ был поставлен при участии ​​Delfi Media и театра Von Krahl по случаю 30-летия Партии реформ. Спектакль, пытающийся показать политиков в кривом зеркале, основан на интервью с членами Партии реформ, партнерами по коалиции, оппозиционными партиями и журналистами. Автор спектакля — Ээро Эпнер, режиссёр Яак Принтс.

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