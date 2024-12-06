06.12.2024, 08:00
„Я вписал себя в историю эстонской кулинарии“: Как парень из Копли стал лучшим поваром Эстонии 2024
ФОТО: | Delfi Meedia
Его путь в кулинарию начался с детской мечты, которая больше напоминала шутку. Маленький мальчик мечтал стать поваром не столько из любви к готовке, сколько ради восхищения, которое, как он заметил, вызывали повара-мужчины у женщин. Время шло, и через десятки попыток, тысячи потраченных часов и евро Евгений Коликов добился цели — сегодня он с гордостью говорит: „Я вписал себя в историю эстонской кулинарии“.
Уже к шестому классу он осознал, что будущее близко, и задумался о профессии всерьёз.
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