„Я вписал себя в историю эстонской кулинарии“: Как парень из Копли стал лучшим поваром Эстонии 2024

Попытки поступить в Таллиннскую школу обслуживания не увенчались успехом, но он нашёл свой путь, начав обучение в Таллиннской частной школе обслуживания. Работа шла рутинно, без особого энтузиазма, пока в 2012 году всё не изменилось. Переход в пятизвёздочный отель „Санкт-Петербург“ стал переломным моментом. Там он впервые понял, что такое высокий уровень кулинарного мастерства, а первая кулинарная книга „Эстонский a la carte“ 2012 года открыла перед ним новый мир и вдохновила стремиться к большему. „Прочитав книгу, я подумал про поваров: „Они, конечно, боги! В книгу попали“.