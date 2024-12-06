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06.12.2024, 08:00

„Я вписал себя в историю эстонской кулинарии“: Как парень из Копли стал лучшим поваром Эстонии 2024

 
Евгений Коликов
Евгений Коликов
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Его путь в кулинарию начался с детской мечты, которая больше напоминала шутку. Маленький мальчик мечтал стать поваром не столько из любви к готовке, сколько ради восхищения, которое, как он заметил, вызывали повара-мужчины у женщин. Время шло, и через десятки попыток, тысячи потраченных часов и евро Евгений Коликов добился цели — сегодня он с гордостью говорит: „Я вписал себя в историю эстонской кулинарии“.

Уже к шестому классу он осознал, что будущее близко, и задумался о профессии всерьёз.

Попытки поступить в Таллиннскую школу обслуживания не увенчались успехом, но он нашёл свой путь, начав обучение в Таллиннской частной школе обслуживания. Работа шла рутинно, без особого энтузиазма, пока в 2012 году всё не изменилось. Переход в пятизвёздочный отель „Санкт-Петербург“ стал переломным моментом. Там он впервые понял, что такое высокий уровень кулинарного мастерства, а первая кулинарная книга „Эстонский a la carte“ 2012 года открыла перед ним новый мир и вдохновила стремиться к большему. „Прочитав книгу, я подумал про поваров: „Они, конечно, боги! В книгу попали“.

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