ВИДЕО | Настоящая звезда! В Таллиннском зоопарке поселился редкий крокодил, который умеет прыгать и скакать

"По сравнению с предыдущим крокодилом Ванамеэсом ("Старичком") она чрезвычайна активна — настоящая кубинка“, — нахваливает новую экзотическую жительницу куратор Таллиннского зоопарка Юлия Колпакчи. Она описывает ежедневные ритуалы Двойки: „Ей нравится более затененное место с растениями, где она часто сидит. Когда ей сидеть надоедает, она идет обнюхивать и изучать другого крокодила, обитающего в соседнем вольере. Из своей зоны она выпрыгнуть не пытается, хотя после переезда была сначала немного агрессивна и пыталась атаковать всех через стекло. Другие крокодилы очень заинтересовались новой соседкой и внимательно следили за ее переездом“.