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03.12.2024, 12:33

ВИДЕО | Настоящая звезда! В Таллиннском зоопарке поселился редкий крокодил, который умеет прыгать и скакать

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Toomas Eelrand

В начале ноября в Таллиннском зоопарке появилась новая жительница - крокодил по прозвищу Двойка (Dwójka). В столицу Эстонии она перебралась из Варшавского зоопарка. Двойка относится к редкому виду крокодилов, обитающих исключительно на Кубе. Отличительной особенностью этого вида является способность прыгать, бегать и скакать.

"По сравнению с предыдущим крокодилом Ванамеэсом ("Старичком") она чрезвычайна активна — настоящая кубинка“, — нахваливает новую экзотическую жительницу куратор Таллиннского зоопарка Юлия Колпакчи. Она описывает ежедневные ритуалы Двойки: „Ей нравится более затененное место с растениями, где она часто сидит. Когда ей сидеть надоедает, она идет обнюхивать и изучать другого крокодила, обитающего в соседнем вольере. Из своей зоны она выпрыгнуть не пытается, хотя после переезда была сначала немного агрессивна и пыталась атаковать всех через стекло. Другие крокодилы очень заинтересовались новой соседкой и внимательно следили за ее переездом“.

Свой характер Двойка показала еще во время переезда. „Она не спешила идти в свой транспортный контейнер - сотрудникам Таллиннского зоопарка пришлось ждать почти пять часов. Дело в том, что транспортировочный ящик разместили во дворе, Двойка должна была сама в него залезть, так как внутри было мало места и поймать ее было бы очень сложно“, - вспоминает куратор отдела толстокожих и хищников зоопарка Аллан Эрм.

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