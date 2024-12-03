ВИДЕО | Настоящая звезда! В Таллиннском зоопарке поселился редкий крокодил, который умеет прыгать и скакать(4)
В начале ноября в Таллиннском зоопарке появилась новая жительница - крокодил по прозвищу Двойка (Dwójka). В столицу Эстонии она перебралась из Варшавского зоопарка. Двойка относится к редкому виду крокодилов, обитающих исключительно на Кубе. Отличительной особенностью этого вида является способность прыгать, бегать и скакать.
"По сравнению с предыдущим крокодилом Ванамеэсом ("Старичком") она чрезвычайна активна — настоящая кубинка“, — нахваливает новую экзотическую жительницу куратор Таллиннского зоопарка Юлия Колпакчи. Она описывает ежедневные ритуалы Двойки: „Ей нравится более затененное место с растениями, где она часто сидит. Когда ей сидеть надоедает, она идет обнюхивать и изучать другого крокодила, обитающего в соседнем вольере. Из своей зоны она выпрыгнуть не пытается, хотя после переезда была сначала немного агрессивна и пыталась атаковать всех через стекло. Другие крокодилы очень заинтересовались новой соседкой и внимательно следили за ее переездом“.