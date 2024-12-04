04.12.2024, 08:00
Галстук-бабочка делает мужчину шикарным. Аксессуар Иво Линна был продан на аукционе за рекордную сумму
ФОТО: | Delfi Meedia
В популярной песни „Kikilips“ ("Бабочка“) Иво Линна пел, как галстук-бабочка делает любого мужчину шикарным и открывает ему все двери. А вот галстук-бабочка самого Иво может хорошо опустошить кошельки его поклонников. Недавно этот аксессуар из гардероба известного певца был выставлен на благотворительном аукционе таллиннского клуба Женского объединения Zonta International. Стартовая цена составила 100 евро, но финальная стоимость дошла четырехзначной суммы.
Аукцион в ресторане Gloria провела самая активная дама таллиннского клуба Zonta, телезвезда Тийна Парк. Клуб проводит аукционы в течение последних 13 лет, и каждый раз там продается всего одна вещь – на этот раз был выбран галстук-бабочка Иво Линна.
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