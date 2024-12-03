03.12.2024, 14:29
По уши в долгах. Известная эстонская певица пытается избавиться от долгов через суд
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе в Тартуском уездном суде состоялось заседание, на котором рассматривалось дело певицы Дианы Клас (57 лет). Женщина уже много лет не может рассчитаться по долгам.
Как сообщил представитель Тартуского уездного суда Сийм Саавик, суд не может предоставить подробную информацию о продолжающемся гражданском деле. Однако некоторые детали все же стали известны.
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