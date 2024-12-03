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03.12.2024, 14:29

По уши в долгах. Известная эстонская певица пытается избавиться от долгов через суд

 
Диана Клас - дочь всемирно известного дирижера Эри Класа и певицы Ньевес Лепа.
Диана Клас - дочь всемирно известного дирижера Эри Класа и певицы Ньевес Лепа.
ФОТО: Aivar Pärtel | Delfi Meedia

На прошлой неделе в Тартуском уездном суде состоялось заседание, на котором рассматривалось дело певицы Дианы Клас (57 лет). Женщина уже много лет не может рассчитаться по долгам.

Как сообщил представитель Тартуского уездного суда Сийм Саавик, суд не может предоставить подробную информацию о продолжающемся гражданском деле. Однако некоторые детали все же стали известны.

"В 2019 году суд вынес решение о банкротстве Дианы Клас, прекратив тем самым судебное производство“, - пояснил Саавик.

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