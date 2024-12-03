03.12.2024, 16:30
Куда делись пожертвования? Телепродюсер Кристи Лойго отказалась от соглашения с прокуратурой и решила пойти в суд
ФОТО: | Delfi Meedia
Харьюский уездный суд рассмотрит уголовное дело о пожертвованиях, поступавших на счет передачи „Kodutunne“.
Прокуратура хочет наказать телепродюсера Кристи Лойго (46) 60 000 евро за нарушение бухгалтерского учета, связанного с пожертвованиями телепередаче „Kodutunne“ на Kanal 2. При этом Лойго отказалась признать себя виновной и урегулировать уголовное дело мировым соглашением.
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