Куда делись пожертвования? Телепродюсер Кристи Лойго отказалась от соглашения с прокуратурой и решила пойти в суд

Прокуратура хочет наказать телепродюсера Кристи Лойго (46) 60 000 евро за нарушение бухгалтерского учета, связанного с пожертвованиями телепередаче „Kodutunne“ на Kanal 2 . При этом Лойго отказалась признать себя виновной и урегулировать уголовное дело мировым соглашением.

"Моя подзащитная не считает себя виновной в уголовном деле и поэтому отказалась от других процессуальных альтернатив, — рассказал адвокат Лойго Стивен-Христо Эвестус. — Поэтому единственный возможный способ — разрешение дела в судебном порядке“.