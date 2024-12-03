ФОТО | „Глоток свежего воздуха“: после спектакля Данилы Козловского в Таллинне зрители вышли в полном восторге

Таллиннская публика встретила Козловского тепло. В фойе концертного зала царила атмосфера праздника — изысканные дамы в вечерних нарядах, с аккуратными укладками и макияжем, спешили занять свои места, предвкушая встречу с артистом. А сам спектакль превзошел самые смелые ожидания.

„FRANK“ оказался не просто моноспектаклем, а по-настоящему интерактивным шоу, где каждый зритель чувствовал себя частью происходящего. Данила Козловский выступил не только как актер, но и как певец, виртуозно исполняющий на сцене хиты не только Синатры, но и известные русскоязычному слушателю треки, как, например, „Любовь похожая на сон“. Живая музыка, караоке, чтение стихов, яркие анимации и невероятная энергетика превратили постановку в праздник.

Зрители делились восторженными отзывами:

„Полтора часа на одном дыхании. Для меня до этого момента он был только актером кино“, — призналась одна из зрительниц у себя в Instagram.

„Данила раскрылся с совершенно другой стороны! Так душевно, с любовью к миру и Фрэнку Синатре“, — добавил другой поклонник.

„Глоток свежего воздуха. Постановка невероятного качества!“,- с трепетом отметила зрительница, выходя из концертного зала.

Многие сошлись во мнении, что „FRANK“ — это потрясающий опыт, который остается в памяти надолго.

Перед спектаклем журналисту портала Bublik удалось пообщаться с актером. Мы спросили у Данилы, как он относится к стереотипам о холодности эстонской публики, и готов ли он растопить эти „северные сердца“. Козловский с улыбкой заметил, что на его взгляд, в северных странах люди с теплым сердцем. Однако он готов к любой реакции публики, потому что уверен в своем продукте.

На вопрос о Таллинне артист ответил, что ему не удалось прогуляться по рождественскому старому городу, но после спектакля постарается найти минутку и насладиться атмосферой.

Моноспектакль „FRANK“ стал ярким завершением вечера, который подарил зрителям не только ностальгию по золотой эпохе джаза, но и возможность увидеть новую грань таланта Данилы Козловского.

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