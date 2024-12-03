Популярный таллиннский ночной клуб закрывает свои двери: экономика и реальность изменили ночную жизнь

Находившийся в районе Ноблесснер клуб Hall проработал восемь лет, за это время предлагая посетителям музыку, танцы и незабываемые ночи. „Мы начали в бывшем доме культуры работников судоверфи, превратив его в святыню эстонской клубной культуры, где нашли свой дом электронная музыка и танцевальные души. За эти годы Hall принял сотни мировых культовых музыкантов, поддерживал местных артистов и объединил сообщество, которое живет и дышит свободой на танцполе“, — написали представители клуба в социальных сетях.

В 2020 году, как и многие другие площадки, они столкнулись с пандемией, которая буквально засыпала клубную индустрию слоем пыли. „Несмотря на повторное открытие и продолжение работы, из-за экономического климата стало всё сложнее поддерживать еженедельную программу мероприятий. Более высокие налоги, растущие расходы и изменения в поведении потребителей, привели к снижению интереса к ночной жизни, создав тем самым очередные вызовы“, — пояснили в клубе.

Теперь принято решение завершить деятельность клуба. „Постпандемийная реальность и экономика, которая бросает вызов даже самым оживлённым местам, таким как наше, изменили ночную жизнь. Для нас это произошло таким образом, что стало невозможно продолжать организовывать еженедельные мероприятия“, — констатируют организаторы.

В будущем в помещении будут проходить только частные мероприятия, творческие встречи и уникальные клубные вечеринки. Последнюю вечеринку они проведут в новогоднюю ночь, 31 декабря. „Это конец одной эпохи, но как вы все знаете, конец — это лишь начало чего-то нового, пока ещё скрытого в тени“, — говорится в Facebook-посте клуба о последней вечеринке. Имена исполнителей финального события пока не объявлены.

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