03.12.2024, 13:30
ФОТО | Дом жителя Эстонии полностью заполнен советскими „реликвиями“ - от трусиков до табличек с двуязычными названиями улиц!(9)
ФОТО: | Erakogu
Интан Праги из деревни Агери в Ярвамаа собирает на своем хуторе всевозможные вещи советской эпохи. Мужчина планирует создать музея старых вещей. Ностальгия гарантирована!
В последний раз об Интане Праги писали все газеты в 2021 году, в разгар пандемии коронавируса. Именно тогда он решил пройтись по всем 47 городам Эстонии пешком, что и сделал, пишет Maaleht.
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