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03.12.2024, 13:30

ФОТО | Дом жителя Эстонии полностью заполнен советскими „реликвиями“ - от трусиков до табличек с двуязычными названиями улиц!

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Интан, коллекционер и искатель приключений, с нетерпением ждет любых предложений о сотрудничестве для своего музея - прежде чем отправить старые вещи на утилизацию, подумайте - может быть, что-то подойдет для его коллекции?
Интан, коллекционер и искатель приключений, с нетерпением ждет любых предложений о сотрудничестве для своего музея - прежде чем отправить старые вещи на утилизацию, подумайте - может быть, что-то подойдет для его коллекции?
ФОТО: Veronika Meriküll | Erakogu

Интан Праги из деревни Агери в Ярвамаа собирает на своем хуторе всевозможные вещи советской эпохи. Мужчина планирует создать музея старых вещей. Ностальгия гарантирована!

В последний раз об Интане Праги писали все газеты в 2021 году, в разгар пандемии коронавируса. Именно тогда он решил пройтись по всем 47 городам Эстонии пешком, что и сделал, пишет Maaleht.

В то же время он присматривал по всей Эстонии дополнительные рамки для своей коллекции, которую он старательно пополняет с 2014 года, когда купил собственный дом. В этом зданием уже было много ностальгической утвари.

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