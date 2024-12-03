ФОТО | Дом жителя Эстонии полностью заполнен советскими „реликвиями“ - от трусиков до табличек с двуязычными названиями улиц!

В последний раз об Интане Праги писали все газеты в 2021 году, в разгар пандемии коронавируса. Именно тогда он решил пройтись по всем 47 городам Эстонии пешком, что и сделал, пишет Maaleht.

В то же время он присматривал по всей Эстонии дополнительные рамки для своей коллекции, которую он старательно пополняет с 2014 года, когда купил собственный дом. В этом зданием уже было много ностальгической утвари.