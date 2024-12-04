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04.12.2024, 15:06

„Лазарева Тут!“: в Таллинне пройдет живая встреча-диалог с Татьяной Лазаревой

 
"Лазарева Тут!"
"Лазарева Тут!"
ФОТО: Marc | Erakogu

27 февраля в конференц-зале отеля Hestia Hotel Europa пройдет живая встреча-диалог с Татьяной Лазаревой, где гости смогут узнать все подробности ее личной жизни, насладиться легким юморок актрисы и приятно провести время в компании прекрасных людей.

На этой встрече Татьяна Лазарева, известная актриса, телеведущая и юмористка, приглашает зрителей к живому и искреннему диалогу. Сочетая тонкую самоиронию и философские размышления, Татьяна делится своими взглядами на жизнь, творческий путь и общество.

Гости мероприятия смогут услышать истории из жизни Татьяны из первых уст, узнают, как сохранять оптимизм даже в самых непростых ситуациях, и по-новому взглянут на привычные вещи. Атмосфера вечера обещает быть теплой, неформальной и насыщенной искрометными шутками.

„Лазарева Тут!“ — это уникальная возможность познакомиться с Татьяной ближе, задать свои вопросы и вдохновиться ее жизненной энергией и мудростью.

Татьяна Лазарева – актриса, телеведущая, автор ютьюбканала ЛазареваТут, общественный деятель. Выступала в КВН - команда НГУ („Девушки из джаза“), играла в программах „Раз в неделю“, „Назло рекордам“, „О.С.П.-студия“, „33 квадратных метра“, ведущая программ „Пальчики оближешь“, „Хорошие шутки“, „Две здезды“, „Это мой ребёнок!“

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