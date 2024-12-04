Новый ресторан с корейским барбекю открылся в Таллинне — гости сами жарят там мясо!

Ресторан Jenk станет не просто местом для ужина, а настоящим кулинарным театром. Расположившись в бывшем ателье дизайнера Дианы Арно, Jenk был преобразован в пространство, которое сочетает современные интерьеры и традиционные элементы корейской культуры. Постройка требовала сложных инженерных решений: установка специальных гриль-систем и мощной вентиляции, которые гарантируют комфортную атмосферу.

В меню ресторана представлены как классические блюда корейского барбекю, так и авторские интерпретации Орма Оя. По его словам в интервью Sky.ee, на сайте Jenk зарегистрировано около 1000 столиков, а очередь желающих попробовать корейское барбекю достигла 4000 человек.

Он также признался, что открытие нового ресторана — это дорогостоящее предприятие. В шутку он заявил, что готов „продавать технику из дома“, чтобы воплотить мечту в жизнь. В подтверждение своих слов он выставил на продажу собственный Porsche 718 Cayman S.

Корейское барбекю - популярный в корейской кухне способ приготовления мяса на гриле, обычно говядины, свинины или курицы. Такие блюда часто готовятся на газовых или угольных грилях, встроенных в сам обеденный стол, хотя некоторые рестораны предоставляют клиентам портативные печи, которыми посетители могут пользоваться за своими столами. В качестве альтернативы шеф-повар использует гриль, расположенный в центре стола, для приготовления блюд, которые делаются на заказ, пишет „Википедия“.

Самый распространенный вид корейского барбекю обычно готовят из тонко нарезанной маринованной говяжьей вырезки. Другой популярный вид приготовлен из маринованных говяжьих ребер. Однако корейское барбекю также включает в себя множество других видов маринованных и немаринованных мясных блюд и может быть разделено на несколько категорий.

Корейское барбекю подается с различными гарнирами. Самые популярные гарниры - рис и кимчи, а в корейских ресторанах к мясным блюдам часто подают салат из зеленого лука и блюдо из свежих овощей, включающее салат-латук, огурцы и перец. Среди других популярных гарниров - гарнир из шпината, омлет, острый салат из редьки и яичное суфле на пару.

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