Этих блюд на новогоднем столе 2025 быть не должно: их многие хозяйки готовят каждый год

Как встретить Новый 2025 год, чтобы привлечь удачу: советы астрологов

Символом наступающего 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея – существо мудрое и утонченное. Чтобы год был благополучным, важно угодить покровителю года, а значит, подойти к новогоднему столу с вниманием и уважением.

Что нельзя готовить на Новый год 2025

Астрологи предупреждают: полуфабрикаты, консервы и замороженные продукты стоит исключить. Зеленая Змея ценит натуральность, поэтому предпочтение лучше отдать свежим овощам, фруктам и зелени.

Тяжелые и жирные блюда также не подойдут. В список нежелательных продуктов входят:

фасоль и горох;

десерты с масляным кремом;

жирное мясо и рыба;

мясные и колбасные изделия из-за их высокой калорийности и содержания консервантов.

Особое внимание стоит уделить рыбе – ее присутствие на столе, по эзотерическим убеждениям, может символизировать утрату финансов. Кроме того, лучше отказаться от блюд с куриными яйцами, так как они ассоциируются с защитой потомства, и Змея может воспринять их как угрозу.

Что приготовить, чтобы порадовать Зеленую Змею

Новогоднее меню должно быть легким, изысканным и разнообразным. Идеальные варианты:

блюда из индейки или курицы;

свежие овощи, зелень и мягкие сыры;

нежные десерты и травяные напитки;

ароматный хлеб.

Постарайтесь сделать угощения диетическими и минимизировать количество алкоголя на столе. Уважение к символу года поможет встретить Новый год с легкостью и положительным настроем.

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