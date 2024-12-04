Этих блюд на новогоднем столе 2025 быть не должно: их многие хозяйки готовят каждый год

Как встретить Новый 2025 год, чтобы привлечь удачу: советы астрологов
Символом наступающего 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея – существо мудрое и утонченное. Чтобы год был благополучным, важно угодить покровителю года, а значит, подойти к новогоднему столу с вниманием и уважением.
Что нельзя готовить на Новый год 2025
Астрологи предупреждают: полуфабрикаты, консервы и замороженные продукты стоит исключить. Зеленая Змея ценит натуральность, поэтому предпочтение лучше отдать свежим овощам, фруктам и зелени.
Тяжелые и жирные блюда также не подойдут. В список нежелательных продуктов входят:
фасоль и горох;
десерты с масляным кремом;
жирное мясо и рыба;
мясные и колбасные изделия из-за их высокой калорийности и содержания консервантов.
Особое внимание стоит уделить рыбе – ее присутствие на столе, по эзотерическим убеждениям, может символизировать утрату финансов. Кроме того, лучше отказаться от блюд с куриными яйцами, так как они ассоциируются с защитой потомства, и Змея может воспринять их как угрозу.
Что приготовить, чтобы порадовать Зеленую Змею
Новогоднее меню должно быть легким, изысканным и разнообразным. Идеальные варианты:
блюда из индейки или курицы;
свежие овощи, зелень и мягкие сыры;
нежные десерты и травяные напитки;
ароматный хлеб.
Постарайтесь сделать угощения диетическими и минимизировать количество алкоголя на столе. Уважение к символу года поможет встретить Новый год с легкостью и положительным настроем.