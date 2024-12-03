ФОТО | Еще не успели про него забыть? Популярный таллиннский ресторан Manna La Roosa с размахом открылся на новом месте

Известный своими смелыми вкусами и уникальной атмосферой ресторан с размахом встретил своих первых гостей, среди которых было немало эстонских звезд.

В день открытия ресторатор Стен-Эрик Янтсон прокомментировал нововведения и ожидания от обновленного ресторана. Хотя он не смог лично присутствовать на церемонии открытия, он подтвердил, что новое место выведет Manna La Roosa на совершенно новый уровень.

„Последние девять месяцев мы упорно работали над созданием той атмосферы, которая всегда царила в Manna La Roosa. Результат получился во много раз более крутым, чем в нашем предыдущем месте“, - сказал он.

Ресторан Manna La Roosa любят за его кухню в стиле фьюжн, богемный интерьер и винтажный шарм, щедро приправленный искусством. Однако новое помещение добавило к существующему шику много практичности. „Новые помещения стали значительно просторнее и идеально подходят для проведения концертов, презентаций и частных вечеринок“, - добавил Янтсон.

Новый ресторан открыл свои двери на этой неделе по адресу Сaуна, 1 в Старом Таллинне, а спрос, кажется, уже высок - столики на вечеринке по случаю открытия были распроданы всего за два дня.

В конце декабря прошлого года объявили, что популярные столичные рестораны Tai Boh и Manna La Roosa, находящиеся в одном помещении, закрываются - а если быть точнее, переезжают. Если ресторан Tai Boh открылся на новом месте на улице Виру еще в феврале этого года, то открытие легендарного коктейльного бара затянулось.

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