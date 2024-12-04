ПРИЗЫВ | Ночь чудес или полный хаос? Поделитесь с нами своим самым ярким новогодним воспоминанием!

Новый год — время волшебства, неожиданных поворотов и эмоций, которые мы запоминаем на всю жизнь. Это праздник, когда всё может пойти по плану, а может превратиться в настоящий хаос. Вспомните, как вы ждали бой курантов: собирались с родными, танцевали под ёлкой или, искали утонувший фейерверки в сугробах, или искали в сугробе друга?! Может быть вы были на седьмом небе от счастья от сделанного предложения руки и сердца, или ушли в туман от горе-любовника? Поделитесь с нами своей историей!