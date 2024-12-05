В Эстонии открылась самая большая рождественская деревня в странах Балтии. Сколько стоит ее посетить?

Руководитель рождественской деревни „Талвекюла" Энни Ваарманн рассказала, что мероприятия тщательно разделены на открытую и закрытую зоны. „Здесь, в мызовом комплексе Торма, рождественская деревня „Талвекюла“ - единственное место в Эстонии, где вы можете ощутить дух Рождества, выбрав самолично елку и забрав ее домой. Наш поезд „Peetrike“ отправляет гостей в увлекательное приключение, где помимо страны чудес с животными есть волшебный еловый лес, где можно срезать выбранное вами дерево, завернуть его в сетку и готово“, - говорит Ваарманн. Помимо развлечений на свежем воздухе, в комплексе „Поместье Деда Мороза“ есть и множество развлечений в помещении.