Трансгендерная женщина впервые в истории стала моделью года: что известно о победительнице

Как сообщает The New York Times, это первый случай в истории мероприятия, когда победителем стала трансгендерная личность. Издание отмечает, что американка в течение года „доминировала в индустрии“ и достигла значительных успехов, с которыми не справились даже некоторые звёзды.

После получения почётной награды Консани вышла на сцену, чтобы выступить с речью. Она поблагодарила аудиторию и своих родителей за поддержку, подчеркнув, как важно для неё признание именно трансгендерного человека в этом году.

„Сейчас, более чем когда-либо, важно говорить о том, как по-настоящему поддерживать и вдохновлять друг друга в этой индустрии. Особенно тех, кто вынужден чувствовать себя никчемным. Изменения не просто возможны - они нужны“, - сказала Алекс.

В своем Instagram она также поделилась кадрами с наградой и отметила, что не ожидала победы, но сейчас очень счастлива. Консани написала: „Спасибо Fashion Awards 2024 и всем, кто сделал это возможным! Я до сих пор не могу в это поверить“.

21-летняя Алекс, уроженка Калифорнии, с раннего детства ощущала дискомфорт в своём теле. По словам модели, в четыре года она начала осознавать, что её внутренние чувства не совпадают с внешним образом. Алекс интересовалась женской одеждой и косметикой, а в возрасте восьми лет сделала каминг-аут. Её родители оказались поддерживающими, и в период полового созревания она прошла курс гормональной терапии.

В 2015 году Алекс подписала свой первый контракт с модельным агентством, став самой молодой трансгендерной моделью в мире. С тех пор её карьера стремительно развивалась: она выходила на подиумы мировых брендов, таких как Tom Ford, Versace и Alexander McQueen. В 2024 году Алекс дебютировала на легендарном Victoria’s Secret Fashion Show, укрепив свой статус звезды индустрии.

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