Топчик
05.12.2024, 14:00

Дед Мороз на Новый год за 300 евро? „Приоритетом должно быть приносить детям радость, а не сдирать деньги“

 (1)
На протяжении многих лет Ээди, профессиональный Дед Мороз, вкладывал в свой костюм много времени и денег.
На протяжении многих лет Ээди, профессиональный Дед Мороз, вкладывал в свой костюм много времени и денег.
ФОТО: Silver Raidla | Erakogu

Быть Дед Морозом в декабре - работа с полной ставкой, но это нелегкая работа. Однако среди профессиональных Дедов Морозов есть и любители легкой наживы.

Союз Дедов Морозов Эстонии, сформировавшийся в Тарту и действующий теперь по всей стране, объединяет преданных своему делу Дедов Морозов, которые встречаются, чтобы обсудить, как должен выглядеть профессиональный Дед Мороз, а также как и на какие темы говорить во время посещения праздников.

Член правления союза Энн Тобре объяснил, что приверженные своему делу Деды Морозы начинают работу уже в конце ноября и в основном заняты на рождественских мероприятиях в течение всего декабря.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии