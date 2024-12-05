05.12.2024, 14:00
Дед Мороз на Новый год за 300 евро? „Приоритетом должно быть приносить детям радость, а не сдирать деньги“(1)
ФОТО: | Erakogu
Быть Дед Морозом в декабре - работа с полной ставкой, но это нелегкая работа. Однако среди профессиональных Дедов Морозов есть и любители легкой наживы.
Союз Дедов Морозов Эстонии, сформировавшийся в Тарту и действующий теперь по всей стране, объединяет преданных своему делу Дедов Морозов, которые встречаются, чтобы обсудить, как должен выглядеть профессиональный Дед Мороз, а также как и на какие темы говорить во время посещения праздников.
Уже подписаны?