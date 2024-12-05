ВРЕМЯ КОРПОРАТИВОВ | Юрист напоминает: не все фотографии с вечеринок можно публиковать. Соблюдайте права коллег

Эксперт по защите данных юридического бюро Hedman Андрес Оявер подчеркнул, что при фотографировании и видеосъемке важно учитывать правила защиты персональных данных. „Если фото или видео создаются для личного пользования и ими делятся только с друзьями и близкими, то дополнительных требований нет. Но если материалы планируется опубликовать в социальных сетях, следует заранее получить согласие людей, изображенных на них“, — пояснил он.

Однако в повседневной жизни не стоит чрезмерно драматизировать такие ситуации. Если поведение друга или знакомого кого-то задело, эксперт рекомендует сначала обсудить это лично. Если диалог не помогает, материал можно удалить, воспользовавшись встроенными функциями социальных сетей.

Что нужно учитывать компаниям

Компании и учреждения, по словам Оявера, должны уделять особое внимание соблюдению правил защиты персональных данных. „Компании не могут ссылаться на личные цели при обработке персональных данных. Они обязаны учитывать требования законодательства в любом случае“, — отметил он.

Правовой основой для съемки корпоративного мероприятия могут быть либо согласие участников, либо законный интерес компании. Важно также учитывать формат мероприятия, место его проведения и цель записи. „Если съемка проводится исключительно для того, чтобы участники могли заказать фотографии или видео, достаточно заранее предупредить об этом и руководствоваться здравым смыслом“, — сказал Оявер.

Однако если компания планирует использовать фотографии или видеоматериалы для публикации в социальных сетях, где люди будут узнаваемы, необходимо получить их согласие. Это согласие может быть устным, но компания должна быть готова подтвердить его при необходимости.