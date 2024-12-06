Топчик
06.12.2024, 07:00

Народные приметы на 6 декабря 2024 года: что нельзя делать в этот день

 
Tallinn lumes 23.04.2024
Tallinn lumes 23.04.2024
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Обычно в этот день устраивались шумные гулянья. Хозяйки пекли пироги, мужики варили пиво. Посиделки сопровождались забавами и играми. Народ отмечал окончательное установление санного пути.

  • 6 декабря нельзя носить новую или неудобную обувь - можно привлечь неприятности.

  • Нельзя злиться, ругаться и ссориться - конфликт, начавшийся в этот день, сулит денежные проблемы на протяжении всего года.

  • Нельзя говорить много и громко - можно спугнуть удачу и счастье.

  • Нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты, так как продолжается Рождественский пост.

  • Нельзя девушкам на выданье есть еду, приготовленную дома, - еще один год просидят в девках.

  • Плохая примета - ходить девушкам и женщинам с распущенными волосами, это может вызвать путаницу в жизни.

Предки говорили: если облака редкие, то погода будет холодная, но ясная.

Также прапрапрадеды замечали: если в этот день солнечно и тепло, то и июнь теплым будет.

Существовала в народе и такая погодная примета: облака по небу низко плывут – к похолоданию.

По прогнозам современных синоптиков, 6 декабря в пятницу и 7 декабря в субботу местами возможны осадки, вечером субботу усилятся осадки в Рижском заливе. Поначалу будет идти снег, но затем повсеместно пойдет мокрый снег и дождь.

Как пишет RusDelfi, в выходные дни и на следующей неделе ожидается распутица. Температура воздуха в материковой части будет ниже нуля, выпадет снег. Холоднее всего в четверг и пятницу, днем температура воздуха опустится на несколько градусов ниже нуля. На островах и побережье ожидаются осадки в основном в виде мокрого снега и дождя.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии