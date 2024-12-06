Народные приметы на 6 декабря 2024 года: что нельзя делать в этот день

6 декабря нельзя носить новую или неудобную обувь - можно привлечь неприятности.

Нельзя злиться, ругаться и ссориться - конфликт, начавшийся в этот день, сулит денежные проблемы на протяжении всего года.

Нельзя говорить много и громко - можно спугнуть удачу и счастье.

Нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты, так как продолжается Рождественский пост.

Нельзя девушкам на выданье есть еду, приготовленную дома, - еще один год просидят в девках.

Плохая примета - ходить девушкам и женщинам с распущенными волосами, это может вызвать путаницу в жизни.

Предки говорили: если облака редкие, то погода будет холодная, но ясная.

Также прапрапрадеды замечали: если в этот день солнечно и тепло, то и июнь теплым будет.

Существовала в народе и такая погодная примета: облака по небу низко плывут – к похолоданию.

По прогнозам современных синоптиков, 6 декабря в пятницу и 7 декабря в субботу местами возможны осадки, вечером субботу усилятся осадки в Рижском заливе. Поначалу будет идти снег, но затем повсеместно пойдет мокрый снег и дождь.

Как пишет RusDelfi, в выходные дни и на следующей неделе ожидается распутица. Температура воздуха в материковой части будет ниже нуля, выпадет снег. Холоднее всего в четверг и пятницу, днем температура воздуха опустится на несколько градусов ниже нуля. На островах и побережье ожидаются осадки в основном в виде мокрого снега и дождя.

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