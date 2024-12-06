06.12.2024, 09:00
ФОТО и ВИДЕО | Вот где настоящая зимняя сказка! Смотрите, как украсили окна дома в эстонском поселке к Рождеству
Вечером 3 декабря в народном доме Вяэтса в Ярвамаа засияли 46 движущихся рождественских витрин, украшенных специально к праздникам.
Рождественские окна народного дома Вяэтса – традиционное мероприятие, которое началось по инициативе местной общины. С начала декабря и до конца праздничного сезона окна народного дома Вяэтса превращаются в очаровательные рождественские сказки. Каждое окно рассказывает свою историю, даря посетителям радость и предвкушение праздника.
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