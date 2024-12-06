ФОТО и ВИДЕО | Вот где настоящая зимняя сказка! Смотрите, как украсили окна дома в эстонском поселке к Рождеству

Рождественские окна народного дома Вяэтса – традиционное мероприятие, которое началось по инициативе местной общины. С начала декабря и до конца праздничного сезона окна народного дома Вяэтса превращаются в очаровательные рождественские сказки. Каждое окно рассказывает свою историю, даря посетителям радость и предвкушение праздника.

„Поскольку в Эстонии нет витрин универмагов, подобных тем, которые можно найти в крупных европейских столицах, мы делаем их сами для удовольствия себе и всей Эстонии. В результате всегда получается рождественская сказка“, — объяснила руководитель проекта Эвелин Партс.