Надо приезжать на машине: финны рассказали, какую категорию товаров они всё ещё привозят из Эстонии

Элина из Ярвенпяя сидит с подругой в торговом центре Nautica напротив терминала D.

„А что вообще стоит покупать в Эстонии?“, – спрашивает у девушки репортер.

„Скорее всего, алкоголь. Большинство из нашей компании побывали в „Супералко“, — рассказывает женщина, имея в виду большой магазин алкоголя рядом с портом. А мы приехали за одеждой,“ — добавляет она.

Парковка магазина подтверждает её слова: она заполнена автомобилями с финскими номерами.

Пекка из Хейнявеси, приехавший в Таллинн на автомобиле, загрузил багажник ящиками с лонгерами и пивом. По его словам, лонгеры финского производства в Эстонии стоят ровно в два раза дешевле, чем в Финляндии. Упаковка из 12 банок ананасового лонгера в Финляндии стоит 30 евро, а в Эстонии за те же деньги можно купить упаковку из 24 банок, включая налог на упаковку.

Кассир магазина „Супералко“ Айве подтверждает, что лонгеры и ящики с пивом остаются неизменными хитами среди финнов.

„Сейчас также покупают качественные красные вина, потому что приближается Рождество“, — отмечает Айве. — „Многие приобретают лёгкие смешанные коктейли, особенно молодёжь, которая не хочет много алкоголя“. По её словам, в этом году финны начали рождественские покупки раньше обычного.

Ииса из Котка как раз занимается рождественскими покупками. Помимо лонгеров, в её корзине оказываются энергетические напитки и готовые коктейли.

Пару лет назад в Эстонии был самый быстрый рост цен в Европе, что подняло общий уровень цен. Тем не менее алкоголь по финским меркам остаётся дешёвым.

По словам исследователя из Эстонского института конъюнктуры Элмара Орро, разница в ценах обусловлена, в том числе, акцизом на алкоголь. На стоимость также влияют расходы на рабочую силу, другие затраты и экспортные субсидии.

Например, акциз на пиво крепостью более 3,5% в Эстонии составляет всего треть (13,34 цента за 1 см³ этилового спирта) от уровня Финляндии (36,20 цента). Почти трёхкратная разница наблюдается и в налогах на крепкие алкогольные напитки.