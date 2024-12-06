Надо приезжать на машине: финны рассказали, какую категорию товаров они всё ещё привозят из Эстонии
На рождественских выходных финско-эстонские паромы переполнены людьми. Большинство финнов целенаправленно едут в Таллинн на шопинг. Рост потребительских цен снизил привлекательность Эстонии как места для покупок. Тем не менее, есть одна категория товаров, которую финны всё ещё покупают в поездках, сообщает Yle.
Элина из Ярвенпяя сидит с подругой в торговом центре Nautica напротив терминала D.
„А что вообще стоит покупать в Эстонии?“, – спрашивает у девушки репортер.
„Скорее всего, алкоголь. Большинство из нашей компании побывали в „Супералко“, — рассказывает женщина, имея в виду большой магазин алкоголя рядом с портом. А мы приехали за одеждой,“ — добавляет она.
Парковка магазина подтверждает её слова: она заполнена автомобилями с финскими номерами.
Пекка из Хейнявеси, приехавший в Таллинн на автомобиле, загрузил багажник ящиками с лонгерами и пивом. По его словам, лонгеры финского производства в Эстонии стоят ровно в два раза дешевле, чем в Финляндии. Упаковка из 12 банок ананасового лонгера в Финляндии стоит 30 евро, а в Эстонии за те же деньги можно купить упаковку из 24 банок, включая налог на упаковку.
Кассир магазина „Супералко“ Айве подтверждает, что лонгеры и ящики с пивом остаются неизменными хитами среди финнов.
„Сейчас также покупают качественные красные вина, потому что приближается Рождество“, — отмечает Айве. — „Многие приобретают лёгкие смешанные коктейли, особенно молодёжь, которая не хочет много алкоголя“. По её словам, в этом году финны начали рождественские покупки раньше обычного.
Ииса из Котка как раз занимается рождественскими покупками. Помимо лонгеров, в её корзине оказываются энергетические напитки и готовые коктейли.
Пару лет назад в Эстонии был самый быстрый рост цен в Европе, что подняло общий уровень цен. Тем не менее алкоголь по финским меркам остаётся дешёвым.
По словам исследователя из Эстонского института конъюнктуры Элмара Орро, разница в ценах обусловлена, в том числе, акцизом на алкоголь. На стоимость также влияют расходы на рабочую силу, другие затраты и экспортные субсидии.
Например, акциз на пиво крепостью более 3,5% в Эстонии составляет всего треть (13,34 цента за 1 см³ этилового спирта) от уровня Финляндии (36,20 цента). Почти трёхкратная разница наблюдается и в налогах на крепкие алкогольные напитки.
В ближайшие годы разница будет сокращаться. Эстонское правительство планирует в 2025–2028 годах ежегодно увеличивать акциз на алкоголь на 5 процентных пунктов.
В 2023 году 58% импорта алкоголя в рамках пассажирских перевозок финнами приходилось на Эстонию или эстонские паромы, свидетельствует статистика финского управления здравоохранения.
Доля импорта из Эстонии особенно велика для сидра и лёгких смешанных напитков — 81% этих продуктов ввозится из Эстонии.
Однако поездка в Эстонию стоит денег. Если учесть стоимость билетов на паром и другие расходы на поездку, стоит ли вообще ехать за алкоголем в Эстонию?
„Стоит, стоит,“ — уверенно отвечает Пекка из Турку.
„Но не ради одного ящика пива. Если у вас есть машина, можно купить больше вещей,“ — добавляет он.