Пополнение в радиосемье Maximum: к русскоязычной радиостанции присоединился уже знакомый все вам радиоведущий

Владимир — профессионал с большим опытом, чей голос давно знаком аудитории. Его присоединение станет отличным дополнением к уже сложившейся команде, в которой работают мэтры радиовещания Борис Горский и Алексей Исаченко, ведущие утреннее шоу „Утро на MAXIMUM“, а также очаровательная Оксана Яаксон.

Мы попросили Владимира поделиться своими мыслями и планами на будущие эфиры, и он с радостью это сделал: „У французов есть поговорка „Vouloir c’est pouvoir“, что в переводе означает „Хотеть — значит мочь“. Эта фраза для меня стала настоящим жизненным кредо. В любые моменты, когда встречаются сложности или перемены, я стараюсь помнить, что только от нашего желания зависит, как мы будем двигаться вперёд.

После заключительного эфира на „Народном радио“ я дал себе немного времени, чтобы поразмышлять над „детским“ вопросом: „Кем я хочу стать, когда „вырасту“?“. И, если честно, мне стало ясно, что я хочу продолжать развиваться в радиоэфире. И вот, с небольшим „мотивационным пинком“ от коллеги Оксаны Яаксон, я решил действовать. Я обратился к директору радиостанции „Maximum“ Дмитрию Красильникову, предложив свою кандидатуру на позицию ведущего линейного эфира. Его отклик оказался положительным, и так я оказался здесь, готов продолжить свой путь.

Возвращение в эфир было волнительным, особенно когда ты начинаешь работать на новом месте с новыми людьми и в новой атмосфере. Я настроен с энтузиазмом и уверенностью, что это будет интересный и яркий этап в моей карьере.

Сейчас мы активно вырабатываем концепцию линейного эфира, тестируем разные форматы и подходы. Вся команда стремится сделать его ярким и динамичным, чтобы каждый слушатель мог найти что-то для себя. Мы готовы добавить в эфир свежие идеи, интересные темы и энергию, чтобы зарядить аудиторию на весь день. А после Нового года наших слушателей ждёт много интересных и неожиданных моментов, которые сделают эфир ещё ярче и увлекательнее. Надеемся, что результат будет настоящим драйвом для всех, кто включит „Maximum““.

Radio Maximum – новый голос на радиоволнах Эстонии. Радиостанция начала вещание 17 ноября 2024 года и доступны на частоте 100 MHz в Таллинне и Нарве, а также на частоте 96.3 MHz в Кохтла-Ярве и Йыхви.

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