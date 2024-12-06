Бесплатно покататься на пони и рассказать стишок Деду Морозу: в Ласнамяэ впервые пройдет рождественская ярмарка

„В преддверии Рождества мы хотим предложить всем жителям Ласнамяэ мероприятие для всей семьи, которое, несомненно, подарит всем рождественское настроение. Рождественская ярмарка в парке Тондираба позволит запастись подарками к предстоящим праздникам, а любителям спорта – бесплатно провести время в ледовом парке“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Рождественская ярмарка Ласнамяэ состоится 15 декабря с 11.00 до 15.00 в парке Тондираба. На ярмарке можно будет найти уникальные рождественские подарки для родных и близких: ароматный мед, изысканные специи, красивые игрушки, оригинальные куклы, изделия ручной работы и многое другое. В наличии также будет качественное хлопковое постельное белье и одежда, в том числе теплые вязаные носки, шапки и шарфы, которые помогут согреться в зимнюю стужу.

На протяжении всего мероприятия желающие смогут бесплатно покататься на коньках в ледовом парке Тондираба, прокатиться на пони и пообщаться с рождественскими персонажами. Ярмарку также посетит Дед Мороз, спеть песенку или рассказать стихи которому смогут как дети, так и взрослые.

В палатке районной управы будет организована праздничная лотерея, среди участников которой к концу мероприятия будут разыграны замечательные призы. Молодежь ждут увлекательные занятия от Молодежного центра Ласнамяэ. Праздничную атмосферу создадут рождественские мелодии, звучащие на протяжении всего мероприятия.

Программа выступлений:

11.00 Открытие ярмарки и объявление программы

12.15 Речь старейшины района

12.30 Uku Suviste TRIO

14.00 Trio Romance и TUTTI STUDIO

На место проведения ярмарки – в парк Тондираба можно добраться автобусами № 40 и 44, остановка „Вирби“.

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