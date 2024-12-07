В Пыхья-Таллинне состоится праздничная ярмарка
В воскресенье, 8 декабря с 10:00 до 16:00 в парке на Штромке пройдет большая Пыхья-Таллиннская Рождественская ярмарка.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, второй Адвент отметят зимней ярмаркой на Штромке. „На ярмарке будет представлен широкий выбор товаров от около семидесяти продавцов. Впервые в ярмарке примут участие и ученические фирмы. С 12:00 до 15:00 можно будет бесплатно прокатиться на конной повозке и пожарить маршмеллоу на костре“, — сказала старейшина и добавила, что во второй Адвент ожидание Рождества прибудет и в Пельгулинн.
„8 декабря, с 14:00 до 17:00 местное сообщество ждет гостей на предрождественский праздник в Пельгулинне. На площади Пельгулинна (перекресток улиц Кольде и Ристику) гостей встретит Дед Мороз Юхан. В программе — рождественские выступления, небольшая ярмарка и почтовое отделение Деда Мороза“, — сказала Таммур.Районная управа также организует бесплатный концерт к Рождеству. Во вторник, 17 декабря в 18:00 во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (ул. Кари, 13) выступят Биргит Саррап и Михкель Маттисен.
Дополнительная информация о мероприятиях на Facebook:
Большая рождественская ярмарка в парке на Штромке, 08.12: https://fb.me/e/2yGNogIeI
Ожидание Рождества в Пельгулинне, 08.12: https://fb.me/e/5AoG78ohk
Пыхья-Таллиннский Рождественский концерт, 17.12: https://fb.me/e/2M5qA2pG2