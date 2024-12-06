Алару Карису на заметку! Президент Финляндии пригласил на президентский прием популярную звезду TikTok

6 декабря Финляндия празднует День независимости. По традиции в этом году состоится президентский прием, на котором ожидается много гостей.

В начале ноября стало известно, что в этом году прием для Александера Стубба и его супруги Сюзанн Иннес-Стубб будет отличаться от предыдущих лет. На этот раз военные ветераны не приглашены, но для них 2 декабря было организовано специальное мероприятие с музыкальными выступлениями. Большой прием состоится в президентском дворце, где ожидается около 1700 гостей, сообщают финские СМИ.