06.12.2024, 13:00
Алару Карису на заметку! Президент Финляндии пригласил на президентский прием популярную звезду TikTok
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia / Instagram
6 декабря Финляндия празднует День независимости, по случаю чего президент и президентская чета устроят торжественный прием. На главный праздник Финляндии также пригласили блогерку, которая завоевала популярность благодаря своим интересным видео в TikTok.
6 декабря Финляндия празднует День независимости. По традиции в этом году состоится президентский прием, на котором ожидается много гостей.
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