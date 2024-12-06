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06.12.2024, 13:00

Алару Карису на заметку! Президент Финляндии пригласил на президентский прием популярную звезду TikTok

 
Президент Финляндии Александер Стубб (справа) решил пригласить на прием известную блогерку (в центре). Стубб на фото с президентом Эстонии Аларом Карисом (слева).
Президент Финляндии Александер Стубб (справа) решил пригласить на прием известную блогерку (в центре). Стубб на фото с президентом Эстонии Аларом Карисом (слева).
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia / Instagram

6 декабря Финляндия празднует День независимости, по случаю чего президент и президентская чета устроят торжественный прием. На главный праздник Финляндии также пригласили блогерку, которая завоевала популярность благодаря своим интересным видео в TikTok.

6 декабря Финляндия празднует День независимости. По традиции в этом году состоится президентский прием, на котором ожидается много гостей.

В начале ноября стало известно, что в этом году прием для Александера Стубба и его супруги Сюзанн Иннес-Стубб будет отличаться от предыдущих лет. На этот раз военные ветераны не приглашены, но для них 2 декабря было организовано специальное мероприятие с музыкальными выступлениями. Большой прием состоится в президентском дворце, где ожидается около 1700 гостей, сообщают финские СМИ.

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