Скандал, который не случился: неужели за фотографию у главной елки в центре Риги надо заплатить 50 евро?

„Вчера Адриана пошла на рынок, чтобы сфотографировать клиентов. К ней подошел мужчина и стал просить разрешения на фотосъемку. Мы впервые об этом слышим. Он объяснил, что если у нас нет разрешения, то штраф составляет 500 евро“, — пишет Эмилия Вагале.

Фотограф поясняет, что в прошлом году была похожая ситуация, но когда она позвонила ответственным за рынок, то узнала, что никакого разрешения не требуется: „Мы рады видеть людей, которые приходят фотографировать“. В этом году ситуация, похоже, изменилась. Вагале также выложила скриншот ответа на свое электронное письмо, в котором говорится следующее: „В этом году профессиональные фотосессии на рождественском рынке Старого города разрешены только с позволения администрации, по предварительной договоренности и при оплате 50 евро за фотосессию“.