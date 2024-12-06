06.12.2024, 16:00
Скандал, который не случился: неужели за фотографию у главной елки в центре Риги надо заплатить 50 евро?(2)
ФОТО: Erakogu
В понедельник, 2 декабря, фотограф Эмилия Вагале опубликовала в Instagram возмущенный пост, в котором рассказала, что на рождественском рынке на Домской площади за фотосессию у елки требуют 50 евро. Если съемка проводится без разрешения, то штраф составляет 500 евро. Естественно, реакция в соцсетях не заставила себя долго ждать, пишет Delfi Life.
„Вчера Адриана пошла на рынок, чтобы сфотографировать клиентов. К ней подошел мужчина и стал просить разрешения на фотосъемку. Мы впервые об этом слышим. Он объяснил, что если у нас нет разрешения, то штраф составляет 500 евро“, — пишет Эмилия Вагале.
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