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06.12.2024, 16:00

Скандал, который не случился: неужели за фотографию у главной елки в центре Риги надо заплатить 50 евро?

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Delfi Life
Если съемка у елки в Риге проводится без разрешения, то штраф составляет 500 евро - правда ли это?
Если съемка у елки в Риге проводится без разрешения, то штраф составляет 500 евро - правда ли это?
ФОТО: Erakogu

В понедельник, 2 декабря, фотограф Эмилия Вагале опубликовала в Instagram возмущенный пост, в котором рассказала, что на рождественском рынке на Домской площади за фотосессию у елки требуют 50 евро. Если съемка проводится без разрешения, то штраф составляет 500 евро. Естественно, реакция в соцсетях не заставила себя долго ждать, пишет Delfi Life.

„Вчера Адриана пошла на рынок, чтобы сфотографировать клиентов. К ней подошел мужчина и стал просить разрешения на фотосъемку. Мы впервые об этом слышим. Он объяснил, что если у нас нет разрешения, то штраф составляет 500 евро“, — пишет Эмилия Вагале.

Фотограф поясняет, что в прошлом году была похожая ситуация, но когда она позвонила ответственным за рынок, то узнала, что никакого разрешения не требуется: „Мы рады видеть людей, которые приходят фотографировать“. В этом году ситуация, похоже, изменилась. Вагале также выложила скриншот ответа на свое электронное письмо, в котором говорится следующее: „В этом году профессиональные фотосессии на рождественском рынке Старого города разрешены только с позволения администрации, по предварительной договоренности и при оплате 50 евро за фотосессию“.

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