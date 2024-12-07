Принц Гарри впервые прокомментировал слухи о разводе

В октябре во многих СМИ появились статьи, что между принцем Гарри и его женой Меган произошел разлад. Со скоростью света стали распространяться слухи, что в их браке возникли проблемы, из-за чего супруги все чаще появляются на публике врозь. В конце октября газета The Montecito Journal написала, что в то время, как Гарри присутствовал на церемонии вручения премии WellChild Awards в Лондоне, Меган блистала на благотворительном мероприятии в Санта-Барбаре.

В минувшую среду Гарри посетил в Нью-Йорке саммит BealBook, организованный газетой The New York Times, куда, помимо него, были приглашены в качестве спикеров Джефф Безос, Билл Клинтон, Серена Уильямс и многие другие. На мероприятии, куда Гарри также пришел без супруги, он впервые прокомментировал слухи о расставании с Меган Маркл. Принц заявил, что постоянное внимание к его браку – это определенно нехорошая тенденция.

"Утверждается, что мы покупали дом и переезжали примерно 10–12 раз. И разводились, наверное, раз 10-12. На что это похоже? — рассуждает Гарри. Хотя принц с детства привык к большому вниманию средств массовой информации, он выразил сочувствие интернет-троллям, которым больше нечего делать, кроме как копаться в его жизни с Меган. "Трудно следить за всеми этими публикациями, но именно поэтому ты порой и игнорируешь их. Ожидания растут, а долгожданного события так и не происходит. Так что я им искренне сочувствую“, - сказал Гарри, опровергнув слухи о разводе. Он подчеркнул, что со временем распространяющиеся в интернете слухи могут стать опасными, сообщает Page Six.

Последние слухи о возможном разводе были основаны на том, что Гарри и Меган разошлись в своих профессиональных отношениях. Одним из признаков этого стало мероприятие в честь Дня благодарения во второй половине ноября, куд Меган пришла без мужа. Поговаривают, что герцог и герцогиня Сассекские по разному относятся к вопросам ведения бизнеса и, по слухам, между ними возникли очень плохие рабочие отношения, писала газета New York Post.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году. В начале 2020 года супруги заявили, что складывают свои обязанности и отказываются от титулов в пользу свободной жизни. Пока общественность и королевская семья оправлялась от шока, Гарри и Меган улетели из Великобритании. Первое время пара провела Канаде у родных Меган, а затем обосновалась в США. Пара воспитывает двоих детей - сына Арчи и дочь Лилибет Диану.

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