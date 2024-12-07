Согласны? Опубликован рейтинг величайших поп-звезд XXI века

Несмотря на то, что на данный момент по многим показателям наиболее успешной исполнительницей является Тейлор Свиф, титул величайшей звезды последних 25 лет эксперты Billboard присудили Бейонсе, оказавшее сильное влияние на всю мировую музыкальную индустрию.

Бейонсе обогнала в рейтинге Billboard многих других мировых звезд. А весь ТОП-25 выглядит так:

Бейонсе Тейлор Свифт Рианна Дрейк Леди Гага Бритни Спирс Канье Уэст Джастин Бибер Ариана Гранде Адель Ашер Эминем Ники Минаж Джастин Тимберлейк Майли Сайрус Jay-Z Шакира The Weeknd BTS Бруно Марс Лил Уэйн One Direction Bad Bunny Эд Ширан Кэти Перри

За свою музыкальную карьеру Бейонсе получила 32 статуэтки „Грэмми“, а номинировала была аж 99 раз. Это сделало ее самой успешной артисткой в истории этой музыкальной премии.

„Величие Бейонсе как поп-звезды сразу очевидно, однако же и стоит и детального исследования. Вы можете наблюдать за ней на сцене в течение полуминуты и мгновенно признать, что она – универсал. Присущее ей сочетание ослепительной красоты, безупречного стиля, захватывающей постановки, невероятной физической формы и одновременно приземленного и заоблачного вокала – все это говорит само за себя“, – отметили эксперты Billboard.

Помимо того, что Бейонсе заняла первое место в рейтинге, ей удается оставаться чрезвычайно актуальной на протяжении последних десятилетий. Карьера артистки началась в составе группы Destiny’s Child еще в подростковом возрасте, а после совершеннолетия она решила сосредоточиться на сольной карьере.

На данный момент Бейонсе выпустила восемь полноформатных альбомов, включая ее последний кантри-альбом Cowboy Carter, выпущенный в марте этого года. В альбом также входит последний хит суперзвезды — Texas Hold ’Em.

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