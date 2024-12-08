ВИДЕО | Она снова это сделала! Старейшая дикая птица снесла яйцо в 74 года

Как и другие альбатросы, Уиздом каждый год возвращается на одно и то же место для гнездования, чтобы воссоединиться с партнером и, если получится, отложить яйцо.

На протяжении десятилетий она делала это с одним партнером - Акеакамаи, но его не видели уже несколько лет. Джон Плисснер, главный биолог заповедника, назвал первое за четыре года яйцо Уиздом „особенной радостью“ и отметил, что у нее, похоже, до сих пор хватает энергии и инстинктов, чтобы вырастить еще одного птенца. „Мы надеемся, что он вылупится“, – говорит ученый.

По оценкам, за свою жизнь Уиздом отложила от 50 до 60 яиц, из которых около 30 птенцов выжили и покинули гнездо.

Биологи впервые идентифицировали и окольцевали Уиздом в 1956 году после того, как она отложила яйцо. Известно, что крупные морские птицы не начинают размножаться до достижения возраста 5 лет.

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