Бритни Спирс переехала из США в Мексику. Причина банальна

Артистка призналась, что решилась на переезд, чтобы скрыться от настойчивых папарацци, которые буквально преследуют ее повсюду. Она также выразила недовольство тем, как ее изображают на снимках в таблоидах, называя их искажениями ее внешности.

„Это сильно меня ранит. На их фотографиях мое лицо выглядит ужасно, будто я надела маску Джейсона. Оно совершенно не похоже на меня. Да, я не совершенство, но некоторые из этих людей действуют крайне подло и жестоко. Именно из-за папарацци я переехала“, — рассказала певица.

Ранее стало известно, что Спирс шокировала поклонников, объявив о новой свадьбе после расставания с прежним мужем.

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