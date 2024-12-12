Бритни Спирс переехала из США в Мексику. Причина банальна
Бритни Спирс, недавно отметившая 43-й день рождения, решила уехать из США и перебралась в Мексику. Причины своего поступка она объяснила в Instagram.
Артистка призналась, что решилась на переезд, чтобы скрыться от настойчивых папарацци, которые буквально преследуют ее повсюду. Она также выразила недовольство тем, как ее изображают на снимках в таблоидах, называя их искажениями ее внешности.
„Это сильно меня ранит. На их фотографиях мое лицо выглядит ужасно, будто я надела маску Джейсона. Оно совершенно не похоже на меня. Да, я не совершенство, но некоторые из этих людей действуют крайне подло и жестоко. Именно из-за папарацци я переехала“, — рассказала певица.
Ранее стало известно, что Спирс шокировала поклонников, объявив о новой свадьбе после расставания с прежним мужем.