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08.12.2024, 11:12

Блогерство – рискованное дело: Маллукас за три месяца выплатила своим адвокатам более 11 тысяч евро

 
Скандальная блогерша считает, что игра стоит свеч.
Скандальная блогерша считает, что игра стоит свеч.
ФОТО: Tiina Annamaa | Delfi Meedia

В своем последнем видео на Youtube блогерша Маллукас рассказала, что в последнее время ей часто приходилось пользоваться отложенными накоплениями, чтобы оплатить счета, предъявленные юристами.

Маллу Марианн Трейманн, известная как Маллукас, рассказала в своем видео на YouTube, что со второго сентября она получила от адвокатов восемь счетов. „Честно, этот Оргу сведет меня с ума“, — сказала она. Блогерша намекнула, что больше всего ей пришлось заплатить юристам именно из-за разборок с Эриком Оргу.

„Я не могу вспомнить, за что именно. За то, что посмеялась над ним, когда он облажался. Смех же должен быть полезен для здоровья“, — сказала Маллукас. Она добавила, что спрашивала у своего адвоката, можно ли публично поделиться содержанием иска Оргу и их ответами, на что адвокат ответил, что не знает, поскольку тема блогерства и все, что с этим связано, остаются серой зоной.

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