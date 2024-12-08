08.12.2024, 11:12
Блогерство – рискованное дело: Маллукас за три месяца выплатила своим адвокатам более 11 тысяч евро
ФОТО: | Delfi Meedia
В своем последнем видео на Youtube блогерша Маллукас рассказала, что в последнее время ей часто приходилось пользоваться отложенными накоплениями, чтобы оплатить счета, предъявленные юристами.
Маллу Марианн Трейманн, известная как Маллукас, рассказала в своем видео на YouTube, что со второго сентября она получила от адвокатов восемь счетов. „Честно, этот Оргу сведет меня с ума“, — сказала она. Блогерша намекнула, что больше всего ей пришлось заплатить юристам именно из-за разборок с Эриком Оргу.
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