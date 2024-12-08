17 декабря в Таллинне состоится открытие рождественской выставки Объединения русских художников Эстонии "Мужчина и женщина"

Тема выставки – „Мужчина и Женщина“.

Тема необычайно серьёзная и кажущаяся совершенно не подходящей к праздникам священного Рождества и веселого Нового года. Но в этом и заключена интрига данного мероприятия или иначе — маршрут творческих изысканий по теме раскрытия главного образа всей мировой живописи, всего, что создано человечеством в историческом процессе в области изобразительного искусства и что определяется как образ человека.

Да, человек! Мужчина и Женщина, Он и Она, Адам и Ева, альфа и омега всего сущего. И празднуем мы, христиане, Рождество лишь потому, что у Христа также были родители — мужчина и женщина (ну, ещё и Святой Дух, конечно), но сегодня не об этом, а про Женщину, рождающую и утверждающую жизнь, начало жизни, и Мужчину, открывающего пространства, как территориально-материального свойства, так и духовного для обеспечения самого процесса жизнедеятельности, всё того же человечества.

А вот как решать эту задачу красками и линиями да еще в разных жанрах живописи — это и будет являться личным открытием каждого художника самостоятельно. Хотя вариантов предостаточно. В пейзаже клён – мужчина, березка и осинка – девушки. В натюрморте есть определенно мужские вещи и женские. И так во всём остальном всегда можно различить гендерность, извечный Инь и Янь.

Выставка будет открыта до 25 января 2025 года.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Обращаем ваше внимание на часы работы выставок в Центре русской культуры:

ПН - ПТ: с 14 до 19 часов

СБ, ВС: с 11 до 19 часов Т

также выставки открыты для посещения во время проведения мероприятий в РКЦ.

Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.

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