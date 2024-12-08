Закрываются очередные бар и кафе. Владельцы устроят по этому случаю большую вечеринку

По адресу Кронуайя 76 днем работает пекарня и кафе Käkk, а вечером бар Mülä.

Маарья Маатее, управляющая этими заведениями, написала в социальных сетях, что не жалеет о своем пути: “Этот год принес столько прекрасного и доброго. Я безмерно благодарна каждому из вас за это. Однако, глядя на реальность, мы больше не можем продолжать работать в этом доме. И, будем честны, этот дом — это Käkk/Mülä, а Käkk/Mülä — это этот дом“, — отметила она.

“К сожалению, чтобы привести наше здание в соответствие со всеми законными требованиями, нужны значительные реконструкции, которые наша сегодняшняя команда не может взять на себя в одиночку. Важно осознавать свои границы“.

Таким образом, было принято решение, что Käkk и Mülä будут работать до конца декабря. В новогоднюю ночь их история завершится эпической „мюлякой“. “И, конечно, все смогут заказать наши крендели и тыквенные булочки для праздничных вечеринок, рождественского стола и Нового года“, — добавила Маатее.

Если кто-то готов вложить деньги, знания и время в продолжение работы заведения, Маатее призывает связаться с ней.

„Огромное спасибо вам за то, что сделали Käkk и Mülä такими, какие мы есть!“ — заключила она.

„Очень грустная новость, но я всё же надеюсь на рождественское чудо. Одно из лучших мест в Тарту“, — отметил один из пользователей на странице Mülä в Facebook. Он добавил, что это место напоминает атмосферу старых Zavood и Genklubi, а также немного неформальную и свободную обстановку Krooksu.

Другой посетитель похвалил еду, подаваемую в кафе: “Лучшие тыквенные булочки! Успею насладиться ими ещё раз“.

Но жизнь в заведении пока не остановилась, напротив — вчера в баре прошла большая вечеринка.

На этой неделе утрату ощутили и жители Таллинна. С нового года прекращает работу Hall, известный своими вечеринками с электронной музыкой.