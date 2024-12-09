Как правильно носить булавку на одежде и зачем: суеверия и приметы, которые уберегут от несчастья

Булавка – одно из самых древних украшений, которое также служит швейной принадлежностью. Ей приписывают магические свойства, и вокруг этого предмета сложилось множество примет и суеверий. Многие замечали булавки на одежде у знакомых, но далеко не все знают, зачем их носят и как это делать правильно.

Считается, что булавка способна оказывать влияние на жизнь человека. Самая распространённая причина её использования – защита от порчи и сглаза.

Что символизирует булавка на одежде

Даже самая простая булавка из обычного металла может выступать в роли оберега. Однако эзотерики советуют отдавать предпочтение изделиям из серебра. Серебряные булавки особенно рекомендуют тем, кто часто сталкивается с негативом или завистью в своей жизни.

Важно правильно приколоть булавку, чтобы она выполняла свои магические функции. Для активации её защитных свойств изделие следует крепить остриём вниз. Считается, что таким образом весь негатив будет „уходить“ в землю, не задерживаясь на человеке. Носить булавку на одежде в таком виде — значит обезопасить себя от сглаза и порчи.

Чтобы сделать этот простой оберег более „эффективным“ и настроить его под конкретные нужды, можно украсить булавку разноцветными бусинами или бисером, нанизав их на металлическую основу.

Почему носят булавку с разноцветными бусинами?

Суеверия утверждают, что цвет бусин влияет на защитные свойства оберега:

- Синий — оберегает дом и семью.

- Красный — защищает отношения и предохраняет от порчи.

- Зелёный — подходит для защиты беременных женщин и детей.

- Жёлтый — помогает сохранить дружбу и защищает близких.

Приметы и суеверия, связанные с булавкой

С булавкой на одежде связано множество примет. Например, считается, что, если найти её на свадебном платье, это может быть признаком злых намерений со стороны близкого человека, пытающегося навредить будущей семье. Также есть поверье, что нельзя отдавать свою булавку другим людям — это якобы ведёт к бедности и несчастьям.