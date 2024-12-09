ФОТО | Чудо произошло! Самую уродливую рождественскую елку Таллинна украсили новыми гирляндами

История с елкой в Ыйсмяэ наглядно показала, что скандал может возникнуть по любому поводу.
Скандал разгорелся из-за елки, установленной возле остановки общественного транспорта „Нурменуку“. Местные жители были обескуражены праздничными украшениями, которыми эту елку украсили. В социальных сетях бедную ель окрестили самой уродливой рождественской елкой в городе.
Внимание на эту проблему обратил в социальной сети Facebook бывший глава столичного района Хааберсти Андре Ханимяги. Ранее он состоял в рядах Центристской партии, а ныне примкнул социал-демократам. Ханимяги отметил, что если город не может справиться с украшением елки, он может купить их сам. „И я верю, что община придет на помощь в украшении (елки)“.