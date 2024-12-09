Топчик
09.12.2024, 10:00

ФОТО | Чудо произошло! Самую уродливую рождественскую елку Таллинна украсили новыми гирляндами

 (1)

История с елкой в Ыйсмяэ наглядно показала, что скандал может возникнуть по любому поводу.

Скандал разгорелся из-за елки, установленной возле остановки общественного транспорта „Нурменуку“. Местные жители были обескуражены праздничными украшениями, которыми эту елку украсили. В социальных сетях бедную ель окрестили самой уродливой рождественской елкой в ​​городе.

Внимание на эту проблему обратил в социальной сети Facebook бывший глава столичного района Хааберсти Андре Ханимяги. Ранее он состоял в рядах Центристской партии, а ныне примкнул социал-демократам. Ханимяги отметил, что если город не может справиться с украшением елки, он может купить их сам. „И я верю, что община придет на помощь в украшении (елки)“.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии