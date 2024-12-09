09.12.2024, 11:11
ФОТО | В центре Т1 прошла необычная рождественская ярмарка и праздник кровяной колбасы
ФОТО: | 2024-12-07 T1 Swingers
В минувшую субботу, 7 декабря, в центре T1 состоялась рождественская ярмарка, посвященная эстонскому дизайну и местной продукции. Для детей была организована собственная рождественская ярмарка. Кроме того, в торговом центре прошел праздник эстонской кровяной колбасы.
О музыкальной стороне мероприятия позаботились The Swingers, Биргит Саррап и Отт Лепланд. Также в торговом центре прошла детская рождественская ярмарка „Найди нового друга плюшевому медвежонку“, а Grillfest организовал праздник эстонской кровяной колбасы.
По случаю рождественской ярмарки между Ласнамяэ и Т1 курсировал специальный бесплатный автобус.