ФОТО | В центре Т1 прошла необычная рождественская ярмарка и праздник кровяной колбасы

В минувшую субботу, 7 декабря, в центре T1 состоялась рождественская ярмарка, посвященная эстонскому дизайну и местной продукции. Для детей была организована собственная рождественская ярмарка. Кроме того, в торговом центре прошел праздник эстонской кровяной колбасы.