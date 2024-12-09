ФОТО | "Поздравляем Францию“. На открытии Нотр-Дама присутствовали и Алар Карис с супругой

„Пять лет назад весь мир в шоке и ужасе наблюдал за пожаром одной из достопримечательностей западной культуры – Собора парижской Богоматери. Многих это поразило и ошеломило, на наших глазах была разрушена одна из духовных и рукотворных вершин человечества, шедевр, созданный совместным трудом многих и многих людей и поколений“, - написал Алар Карис в социальных сетях. „Мы были вместе в этой боли“.

Он отметил, что сейчас, спустя пять лет, мы вместе счастливы, что совместными усилиями многих мастеров этот шедевр снова восстановлен. "Как раз сейчас, перед Рождеством, восстановленная слава Нотр-Дама напоминает нам о силе решимости, единства и веры. Любые трудности можно преодолеть вместе“.

Карисы поздравили президента Макрона и всю Францию с открытием Нотр-Дама. „Я и Сирье глубоко благодарны за возможность принять участие в открытии Собора парижской Богоматери“.

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