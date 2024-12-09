09.12.2024, 13:00
„Самым тяжелым было то, что отец не разговаривал со мной несколько недель“. Кристина Шмигун-Вяхи рассказала историю, от которой ее все еще трясет
ФОТО: | Kanal 2
В это воскресенье передача „Путь моей жизни“ на Kanal 2 представила зрителям удивительные и личные истории из жизни известных политиков. Кристина Шмигун-Вяхи, Юри Ратас, Яак Мадисон, Анастасия Коваленко-Кылварт и Хендрик Террас поделились своими проникновенными историями.
Передача „Путь моей жизни“ раскрыла самые прекрасные и болезненные воспоминания эстонских политиков. Какая песня ассоциируется с влюбленностью? А какая песня напомнила о самом трудном уроке?
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