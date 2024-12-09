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09.12.2024, 13:00

„Самым тяжелым было то, что отец не разговаривал со мной несколько недель“. Кристина Шмигун-Вяхи рассказала историю, от которой ее все еще трясет

 
Кристина Шмигун-Вяхи
Кристина Шмигун-Вяхи
ФОТО: Mardo Mannimagi STUUDIO7 | Kanal 2

В это воскресенье передача „Путь моей жизни“ на Kanal 2 представила зрителям удивительные и личные истории из жизни известных политиков. Кристина Шмигун-Вяхи, Юри Ратас, Яак Мадисон, Анастасия Коваленко-Кылварт и Хендрик Террас поделились своими проникновенными историями.

Передача „Путь моей жизни“ раскрыла самые прекрасные и болезненные воспоминания эстонских политиков. Какая песня ассоциируется с влюбленностью? А какая песня напомнила о самом трудном уроке?

На этот раз песни, выбранные гостями, исполнили Марианне Лейбур (Лана Дель Рей „Young and Beautiful“), Сильвер Лаас (2 Quick Starti „Neiu mustas kleidis“, Элвис Пресли „Suspicious Minds“), Отт Лепланд (Creedence Clearwater Revival „Have You Ever Seen The Rain“) Сюнне Валтри и Яагуп Креэм (Terminaator „Kaitseta“).

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