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10.12.2024, 08:00

ИНТЕРВЬЮ | Эстонская звезда реалити-шоу и зайчик Playboy наслаждается в США роскошной жизнью, но размышляет о разводе: „Если бы я обратилась в суд, то все равно бы выиграла“

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Трийну Акимсеу (в девичестве Хоолма) в 2009 году и сейчас
Трийну Акимсеу (в девичестве Хоолма) в 2009 году и сейчас
ФОТО: Erakogu | Delfi Meedia

Трийну Акимсеу, которая много лет назад стала звездой эстонского реалити-шоу „Принцессы мечты“, а затем позировала на обложке журнала Playboy, вот уже 14 лет наслаждается гламурной жизнью за границей. Поработав зайчиком Playboy в Китае, Трийну вспомнила в интервью с журналом Kroonika самые яркие моменты своей жизни, которая не прошла без неприятностей. Будучи замужем за американцем уже 12 лет, Трийну недавно была на грани развода.

Как давно ты живешь в США и что заставило тебя переехать туда?

Переезд связан с моим мужем, за которого я вышла в 2012 году. С тех пор прошло много времени. Я работала в клубе Playboy Хью Хефнера в Макао, когда встретила своего мужа. На самом деле, мы познакомились в Эстонии, хотя он работал в посольстве США. Через некоторое время он предложил мне поехать к нему на Гавайи, а там сделал предложение. После этого я окончательно переехала в США. В течение четырех лет мы жили на Гавайях, затем в Вашингтоне, а потом четыре года на Окинаве, Япония. Именно в Японии у меня родился сын, которому сейчас шесть лет. Сейчас мы уже четыре года живем в Сан-Диего, США.

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