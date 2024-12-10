ИНТЕРВЬЮ | Эстонская звезда реалити-шоу и зайчик Playboy наслаждается в США роскошной жизнью, но размышляет о разводе: „Если бы я обратилась в суд, то все равно бы выиграла“

Переезд связан с моим мужем, за которого я вышла в 2012 году. С тех пор прошло много времени. Я работала в клубе Playboy Хью Хефнера в Макао, когда встретила своего мужа. На самом деле, мы познакомились в Эстонии, хотя он работал в посольстве США. Через некоторое время он предложил мне поехать к нему на Гавайи, а там сделал предложение. После этого я окончательно переехала в США. В течение четырех лет мы жили на Гавайях, затем в Вашингтоне, а потом четыре года на Окинаве, Япония. Именно в Японии у меня родился сын, которому сейчас шесть лет. Сейчас мы уже четыре года живем в Сан-Диего, США.