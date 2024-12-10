10.12.2024, 08:00
ИНТЕРВЬЮ | Эстонская звезда реалити-шоу и зайчик Playboy наслаждается в США роскошной жизнью, но размышляет о разводе: „Если бы я обратилась в суд, то все равно бы выиграла“(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Трийну Акимсеу, которая много лет назад стала звездой эстонского реалити-шоу „Принцессы мечты“, а затем позировала на обложке журнала Playboy, вот уже 14 лет наслаждается гламурной жизнью за границей. Поработав зайчиком Playboy в Китае, Трийну вспомнила в интервью с журналом Kroonika самые яркие моменты своей жизни, которая не прошла без неприятностей. Будучи замужем за американцем уже 12 лет, Трийну недавно была на грани развода.
Как давно ты живешь в США и что заставило тебя переехать туда?
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