Таллинн хочет ввести туристический налог в размере 1-2 евро с туриста

Об этом сообщила вице-мэр Таллинна Маргот Роозе в отзыве на составленный министерством экономики и направленный в ноябре на межведомственное согласование документ, в котором прогнозируется рост турпотока за 10 лет примерно на 50% до 9,3 млн ночей в год.

Роозе отметила, что столичные власти хотели бы ввести туристический налог. „Это помогло бы покрыть дополнительные расходы и улучшить инфраструктуру для приема туристов“, - сказала Роозе, добавив, что доходы от туристического налога должны идти на развитие местного предпринимательства и публичного пространства, то есть быть целевым сбором, а не общим налогом.

Вице-мэр отметила, что в этом году Таллинн посетят примерно три миллиона иностранных туристов, и размер налога мог бы составить 1-3 евро с туриста. Однако горуправа пока не делала детальных расчетов.

По мнению Роозе, налог такого размера не снизит интерес к Таллинну со стороны туристов, число которых до сих пор уступает допандемийному уровню.

„Опыт других городов тоже показывает, что если человек хочет приехать, он не будет из-за этого отказываться от поездки“, - сказала она.

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