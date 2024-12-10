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10.12.2024, 20:00

ФОТО | Милый мальчик: принц Луи растрогал королевских поклонников своим письмом бабушке и дедушке

 
Принцесса Великобритании Шарлотта (слева направо), принц Луи и Кейт, принцесса Уэльская, во время рождественской службы Together At Christmas в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Принцесса Великобритании Шарлотта (слева направо), принц Луи и Кейт, принцесса Уэльская, во время рождественской службы Together At Christmas в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
ФОТО: AARON CHOWN | Scanpix

У маленького принца отличные отношения с бабушкой и дедушкой. Фотографам удалось разглядеть трогательную записку, которую мальчик посвятил им.

6 декабря в Вестминстерском аббатстве прошел ежегодный рождественский концерт колядок Together at Christmas, организованный принцессой Уэльской. Это мероприятие традиционно проводится в преддверии праздников, а его трансляция выходит на британском телевидении непосредственно перед Рождеством.

Принцесса Кэтрин посещает этот концерт каждый год в компании большой семьи и друзей. В этом году к ней вновь присоединились принц Уильям и их трое очаровательных детей — Джордж, Шарлотта и Луи.

Одной из трогательных традиций мероприятия стало „Дерево доброты“, на которое гости могли оставить записки с благодарностью тем, кто поддерживал их в течение года.

Дети королевской пары тоже не остались в стороне. Если Джордж и Шарлотта старались спрятать свои послания от посторонних глаз, то шестилетний Луи оказался менее осторожным, и фотографам удалось запечатлеть его записку.

Записка принца Луи

„Спасибо бабушке и дедушке, потому что они играли со мной в игры“, - было написано от руки в послании принца.

Вероятно, Луи имел в виду родителей Кэтрин - Майкла и Кэрол Миддлтон, которые также побывали не этом праздничном концерте.

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