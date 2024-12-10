ФОТО | На фоне шпилей Старого Таллинна: AirBaltic выпустила ежегодный календарь с девушками авиакомпании

Календарь на 2025 год вдохновлен 35-летием Балтийского пути и является данью уважения городам стран Балтии. Чтобы привлечь общественность, авиакомпания организовала конкурс, в котором жителям Латвии, Литвы и Эстонии предлагалось проголосовать за свои любимые балтийские города. Эти выбранные города будут не только представлены в календаре, но и 48 самолетов airBaltic Airbus A220-300 будут названы в их честь.

Фотографии для календаря были сделаны Айгой Редмане, которая сотрудничает с airBaltic уже несколько лет. Ассистентом Айги Редмане был Гиртс Рагелис, стилистом - Лига Банга, а прическами и макияжем занимались художники Айя Адентиня и Байба Тилтиня.

Настенные и настольные календари уже доступны для покупки на сайте авиакомпании, а также в кассах airBaltic в аэропорту RIX Riga.

ГАЛЕРЕЯ

AirBaltic — крупнейшая авиакомпания Латвии, основанная в 1995 году, с главным хабом в международном аэропорту Риги. Она также активно развивает свои хабы в Таллинне и Вильнюсе, предлагая прямые рейсы в ключевые города Европы, Ближнего Востока.

Основные факты:

1. Флот: AirBaltic эксплуатирует исключительно самолёты Airbus A220-300, став одной из первых авиакомпаний, полностью перешедших на этот тип лайнеров. Такой подход позволяет сократить эксплуатационные расходы и уменьшить углеродный след.

2. Направления: Авиакомпания предлагает более 70 направлений, включая популярные маршруты в Скандинавию, Западную Европу и Средиземноморье.

3. Сервис: AirBaltic выделяется удобством стыковок и предлагает гибкие тарифы, включая Basic (только с ручной кладью), Premium и Business.

4. Инновации: Компания активно инвестирует в технологии и устойчивое развитие, включая использование биотоплива и цифровых инструментов для удобства пассажиров.

5. Награды: AirBaltic неоднократно признавалась одной из лучших региональных авиакомпаний Европы за качество обслуживания.

AirBaltic играет важную роль в транспортной инфраструктуре Балтийского региона, поддерживая его связь с остальной Европой и способствуя развитию туризма и бизнеса.

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