Избегайте любой ценой: 3 самых вредных продукта для завтрака

Завтрак должен давать нам силы и заряжать энергией на весь день. Однако это зависит от того, какие продукты вы выберете для завтрака. Эксперты в сфере здоровья и питания назвали продукты, которые нужно исключить из своего утреннего рациона, так как они не принесут вашему организму совершенно никакой пользы. Об этом пишет She Finds.

Сладкие хлопья

Хрустящие сладкие хлопья являются популярным выбором для завтрака, но они часто перегружены рафинированными углеводами и добавленным сахаром. Весь этот сахар может сказаться на вашем здоровье, объясняет диетолог Крутика Нанавати: „Это может вызвать скачки и падения уровня сахара в крови, что приводит к затуманиванию мозга и трудностям с концентрацией внимания“.

Быстрые колебания уровня сахара в крови могут затруднить поддержание мозгом стабильной энергии, что приводит к нарушению когнитивных функций. Со временем употребление завтраков с высоким содержанием сахара может привести к резистентности к инсулину, что еще больше усугубляет проблемы со здоровьем мозга.

Нейробиолог Роберт Лав отмечает, что „большинство из них содержат много сахара, поэтому это поднимет уровень инсулина и увеличит риск диабета второго типа“. Кроме того, многие злаки также содержат пшеницу, которая включает глютен. Глютен усиливает воспаление, еще больше увеличивая риск болезни Альцгеймера и других воспалительных заболеваний.

Выпечка

Выпечка и пончики являются основными продуктами завтрака, которые содержат много сахара и вредных жиров. По словам Нанавати, „это может ухудшить когнитивные функции и способствовать проблемам с памятью“. Сочетание сахара и трансжиров в этих продуктах может вызвать воспаление и окислительный стресс, что может негативно повлиять на здоровье мозга и привести к проблемам с памятью и концентрацией внимания. Кроме того, высокая калорийность при низкой пищевой ценности означает, что эти продукты могут способствовать увеличению веса и связанным с этим метаболическим нарушениям, что еще больше влияет на работу мозга.

Обработанное мясо

Сосиски, бекон, колбаса и другие виды обработанного мяса часто содержат много насыщенных жиров и натрия. „Они могут способствовать воспалению во всем организме, что может повлиять на здоровье мозга“, — говорит Нанавати. Высокий уровень вредных жиров и соли в этих обработанных видах мяса может способствовать воспалению и отрицательно влиять на когнитивные функции, приводя к проблемам с памятью и снижению концентрации внимания. Со временем хроническое воспаление, вызванное неправильным питанием, может способствовать нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера.

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