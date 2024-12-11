Горячие девчонки: чирлидерши из TalTech поделились ярким видео с тренировки, которое завирусилось в Сети

На видео чирлидерши помимо хореографических движений демонстрируют и свою уверенность, харизму, а также чувство юмора. Каждая девушка в кадре добавляет свой уникальный стиль, создавая динамичный и увлекательный перформанс. Энергия, с которой они танцуют, буквально заражает зрителя.

Подписав его словами „Show tiim enne Eesti Meistrivõistlusi fun’imas“, девушки напомнили, что перед серьезными соревнованиями всегда можно найти время для веселья и креатива.

В преддверии Чемпионата Эстонии девушки не только тренируются, но и делятся своей любовью к чирлидингу с аудиторией. Такое внимание к их творческим видео и командной работе говорит о том, что TalTech Cheerleading уже завоевали сердца публики. Теперь остается только покорить судей на предстоящем соревновании.

Девушки также показывают свои будни, рассказывая подписчикам о том, как они тренируются и готовятся к выступлениям.

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